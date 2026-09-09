ब्रिटेन में ATC फेल: एयर इंडिया के सैकड़ों यात्री स्विट्जरलैंड में अटके

8 सितंबर को ब्रिटेन के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में एक तकनीकी खराबी आ गई। इस वजह से यात्रियों को काफी दिक्कत हुई।

एयर इंडिया भी उन एयरलाइंस में से थी जिन पर इसका असर पड़ा। मुंबई से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट (AI 131) को इस गड़बड़ी के चलते ज्यूरिख में अचानक उतारना पड़ा। बाद में यह फ्लाइट रद्द कर दी गई और 290 से ज्यादा यात्री स्विट्जरलैंड में ही अटक गए।