ब्रिटेन में ATC फेल: एयर इंडिया के सैकड़ों यात्री स्विट्जरलैंड में अटके
दुनिया
8 सितंबर को ब्रिटेन के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में एक तकनीकी खराबी आ गई। इस वजह से यात्रियों को काफी दिक्कत हुई।
एयर इंडिया भी उन एयरलाइंस में से थी जिन पर इसका असर पड़ा। मुंबई से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट (AI 131) को इस गड़बड़ी के चलते ज्यूरिख में अचानक उतारना पड़ा। बाद में यह फ्लाइट रद्द कर दी गई और 290 से ज्यादा यात्री स्विट्जरलैंड में ही अटक गए।
1,000 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित
हीथ्रो, गैटविक और मैनचेस्टर जैसे UK के बड़े एयरपोर्ट्स पर 1,000 से ज्यादा उड़ानें या तो देर से उड़ीं या फिर रद्द हो गईं। ब्रिटिश एयरवेज और ईजीजेट जैसी बड़ी एयरलाइंस को भी अपने उड़ानों का शेड्यूल बदलने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी।
एयर इंडिया और बाकी एयरलाइंस यात्रियों को सलाह दे रही हैं कि घर से निकलने से पहले वे अपनी फ्लाइट का स्टेटस ऑनलाइन जरूर देख लें।