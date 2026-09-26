ट्रंप के टैरिफ ने पलटा पासा: US ने भारत को दी ऊर्जा मदद की पेशकश

राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में एक कानून पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके बाद रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर भारी टैरिफ लग सकते हैं। इनमें भारत भी शामिल है। इस कानून के लागू होने के बाद, अब अमेरिका ने भारत को ऊर्जा के नए स्रोत ढूंढने में मदद करने के लिए कदम बढ़ाया है। भले ही इस कानून से भारत को ईंधन मिलने के तरीकों में बड़ा बदलाव आ सकता है, लेकिन इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत छूट का भी एक व्यापक प्रावधान है। यह छूट भारत पर पड़ने वाले संभावित बुरे असर को कम कर सकती है और अमेरिका-भारत ऊर्जा सहयोग के लिए नए रास्ते खोल सकती है।