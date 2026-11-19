रूस जैसे दूसरे प्रतिद्वंद्वी देशों से आगे रहने के लिए सऊदी अरब ने अपना तेल उत्पादन बढ़ाया है। साथ ही, उसने शिपिंग लागत की भरपाई करने के लिए तेल की कीमतों में छूट भी दी है।

इसी का नतीजा है कि भारत का कुल तेल आयात अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है, जो सितंबर के मुकाबले 4.7 प्रतिशत अधिक रहा।

भारत को तेल देने वाले देशों में रूस अभी भी सबसे आगे है और वह देश की कुल तेल जरूरत का लगभग एक तिहाई हिस्सा पूरा करता है। हालांकि, यह साफ दिख रहा है कि एशिया के ऊर्जा बाजार में खाड़ी देश अब अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं।