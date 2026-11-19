सऊदी अरब ने UAE को पछाड़ा, बना भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता
तेल बाजार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अक्टूबर महीने में सऊदी अरब ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को पीछे छोड़ दिया है और वह भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है।
यह बदलाव ईरान युद्ध के बाद आया, जिसने इलाके में तेल की आपूर्ति को बाधित किया और इससे तेल भेजने के रास्ते भी प्रभावित हुए।
सऊदी अरब से भारत में तेल का आयात पिछले 8 महीनों में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया, जबकि UAE से आने वाले तेल की मात्रा कम हो गई है।
पहले पायदान पर अभी रूस काबिज है, जो भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।
भारत का तेल आयात रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा
रूस जैसे दूसरे प्रतिद्वंद्वी देशों से आगे रहने के लिए सऊदी अरब ने अपना तेल उत्पादन बढ़ाया है। साथ ही, उसने शिपिंग लागत की भरपाई करने के लिए तेल की कीमतों में छूट भी दी है।
इसी का नतीजा है कि भारत का कुल तेल आयात अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है, जो सितंबर के मुकाबले 4.7 प्रतिशत अधिक रहा।
भारत को तेल देने वाले देशों में रूस अभी भी सबसे आगे है और वह देश की कुल तेल जरूरत का लगभग एक तिहाई हिस्सा पूरा करता है। हालांकि, यह साफ दिख रहा है कि एशिया के ऊर्जा बाजार में खाड़ी देश अब अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं।