अमेरिका ने उतारा अपना तीसरा विमानवाहक पोत, ईरान ने परमाणु ठिकानों की सुरक्षा बढ़ाई

अमेरिका और खाड़ी देशों के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान अपने परमाणु ठिकानों पर सुरक्षा बढ़ा रहा है और अपने समर्थकों को एकजुट कर रहा है।

अमेरिका इस क्षेत्र में अपना तीसरा विमानवाहक पोत स्ट्राइक ग्रुप और एक और मरीन अभियान इकाई भेज रहा है। पेंटागन भी क्षेत्र में अपने ठिकानों पर अतिरिक्त एयर-डिफेंस उपकरण और गोला-बारूद भेजने पर विचार कर रहा है।

इसी बीच, ईरान के परमाणु ठिकानों पर संभावित हमलों को लेकर बातचीत अभी भी जारी है, भले ही ट्रंप ने पिछले हफ्ते 3 नवंबर के मध्यावधि चुनावों से पहले किसी भी हमले से इनकार कर दिया था।