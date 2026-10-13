अमेरिका ने उतारा अपना तीसरा विमानवाहक पोत, ईरान ने परमाणु ठिकानों की सुरक्षा बढ़ाई

अमेरिका ने उतारा अपना तीसरा विमानवाहक पोत, ईरान ने परमाणु ठिकानों की सुरक्षा बढ़ाई
अमेरिका और खाड़ी देशों के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान अपने परमाणु ठिकानों पर सुरक्षा बढ़ा रहा है और अपने समर्थकों को एकजुट कर रहा है।
अमेरिका इस क्षेत्र में अपना तीसरा विमानवाहक पोत स्ट्राइक ग्रुप और एक और मरीन अभियान इकाई भेज रहा है। पेंटागन भी क्षेत्र में अपने ठिकानों पर अतिरिक्त एयर-डिफेंस उपकरण और गोला-बारूद भेजने पर विचार कर रहा है।
इसी बीच, ईरान के परमाणु ठिकानों पर संभावित हमलों को लेकर बातचीत अभी भी जारी है, भले ही ट्रंप ने पिछले हफ्ते 3 नवंबर के मध्यावधि चुनावों से पहले किसी भी हमले से इनकार कर दिया था।
ईरान समर्थकों को कर रहा लामबंद, परमाणु स्थल भी बना रहा मजबूत
सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हुआ है कि ईरान ने अपने मुख्य परमाणु ठिकानों के चारों ओर अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम किए हैं। सरकार रैलियों और सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए लोगों को भी इसमें शामिल कर रही है, ताकि मध्यावधि चुनावों के बाद अमेरिका की किसी भी संभावित कार्रवाई का सामना किया जा सके।
इसी बीच, दोनों पक्ष क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी लगातार बढ़ा रहे हैं। इस वजह से सभी लोग बेचैन हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या होता है।