ईरान के नए रक्षा मंत्री बने केताबची, मिसाइल कार्यक्रम को मजबूत बनाने में लगाया 40 साल

केताबची सुर्खियों में कोई नए नहीं हैं। उन्होंने 40 साल से भी अधिक समय ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को मज़ाबूत बनाने में लगाया है।

इसमें फतेह-110 जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट पर उनका काम शामिल है। उनके इन कामों की वजह से 2007 से ही उन पर संयुक्त राष्ट्र (UN) के प्रतिबंध लगे हैं। यूरोपीय संघ (EU) ने भी उन पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं।

इन सब के बावजूद, अब वे ईरान की रक्षा रणनीति का नेतृत्व करेंगे, ऐसे में जब पूरी दुनिया की नज़र उन पर बनी हुई है।

केताबची ने माजिद इब्न अल-रेजा की जगह ली है, जिन्होंने फरवरी में अमेरिकी-इजरायली हमलों में तत्कालीन रक्षा मंत्री अजीज नासिरजादेह की हत्या के बाद अंतरिम रूप से पदभार संभाला था।

