ईरान के नए रक्षा मंत्री बने केताबची, मिसाइल कार्यक्रम को मजबूत बनाने में लगाया 40 साल
अमेरिका और इजरायल के साथ हुए टकराव में ईरान के पूर्व रक्षा मंत्री की मौत के बाद, अब मेहरदाद अखलाकी केताबची को देश का नया रक्षा मंत्री बनाया गया है।
ईरान की संसद ने रविवार को केताबची को रक्षा मंत्री के रूप में मंजूरी दे दी, जिससे मंत्रालय में महीनों से चल रहे अंतरिम नेतृत्व का अंत हो गया। उन्हें संसद में अच्छा-खासा समर्थन मिला है।
ईरान ने इस तनाव भरे समय में देश के रक्षा उत्पादन और खरीद तंत्र की जिम्मेदारी रक्षा क्षेत्र के एक पूर्व अनुभवी व्यक्ति को सौंपी है।
केताबची ने ईरान के रक्षा उद्योग में दशकों बिताए हैं और इसके एयरोस्पेस और मिसाइल क्षेत्रों में वरिष्ठ पदों पर रहे हैं।
केताबची पर संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के प्रतिबंध
केताबची सुर्खियों में कोई नए नहीं हैं। उन्होंने 40 साल से भी अधिक समय ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को मज़ाबूत बनाने में लगाया है।
इसमें फतेह-110 जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट पर उनका काम शामिल है। उनके इन कामों की वजह से 2007 से ही उन पर संयुक्त राष्ट्र (UN) के प्रतिबंध लगे हैं। यूरोपीय संघ (EU) ने भी उन पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं।
इन सब के बावजूद, अब वे ईरान की रक्षा रणनीति का नेतृत्व करेंगे, ऐसे में जब पूरी दुनिया की नज़र उन पर बनी हुई है।
केताबची ने माजिद इब्न अल-रेजा की जगह ली है, जिन्होंने फरवरी में अमेरिकी-इजरायली हमलों में तत्कालीन रक्षा मंत्री अजीज नासिरजादेह की हत्या के बाद अंतरिम रूप से पदभार संभाला था।