कैलिफोर्निया स्टेट विश्वविद्यालय के हॉस्टल में चली गोलियां, 6 हथियारबंद संदिग्धों की तलाश

पुलिस के मुताबिक, गोलीबारी करने वाले 6 संदिग्धों की उम्र 18 से 20 साल के बीच बताई जा रही है और खबर है कि इनमें से 3 के पास पिस्तौलें थीं।

पुलिस का मानना है कि गोलीबारी करने वाले सैक्रामेंटो स्टेट के छात्र नहीं हैं। इस घटना से कैंपस में छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, खासकर तब जब पिछले महीने एक फुटबॉल मैच में भी गोलीबारी हुई थी।

विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने कहा, "हमारे कैंपस समुदाय की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, और हम आभारी हैं कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। इस जांच में हमें अपने कैंपस समुदाय का पूरा सहयोग और समर्थन मिल रहा है।"