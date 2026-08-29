नेपाल बाढ़: बंगाल के 37 लोग लापता, काठमांडू में विशेष टीम तैनात
दुनिया
नेपाल में आई भयंकर बाढ़ ने पश्चिम बंगाल के 37 लोगों को लापता कर दिया है। इस गंभीर स्थिति के बाद राज्य सरकार तुरंत हरकत में आ गई है। लापता लोगों का पता लगाने और उनके परिवारों को सहारा देने के लिए काठमांडू में एक टीम भेजी जा रही है। बाढ़ के कारण कई इलाकों में भारी तबाही हुई है और जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।
नेपाल में बचाव टीमें जुटीं, परिवारों को मदद
नेपाल में बचाव दल दिन-रात लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। वहीं, पश्चिम बंगाल के अधिकारी वहां की स्थानीय एजेंसियों के साथ मिलकर लगातार समन्वय कर रहे हैं। लापता लोगों के परिवारों को इस घटना की जानकारी दे दी गई है और इस मुश्किल घड़ी में उन्हें हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। जैसे-जैसे नई जानकारी आ रही है, सभी को किसी अच्छी खबर का इंतजार है।