नेपाल बाढ़: बंगाल के 37 लोग लापता, काठमांडू में विशेष टीम तैनात

नेपाल में आई भयंकर बाढ़ ने पश्चिम बंगाल के 37 लोगों को लापता कर दिया है। इस गंभीर स्थिति के बाद राज्य सरकार तुरंत हरकत में आ गई है। लापता लोगों का पता लगाने और उनके परिवारों को सहारा देने के लिए काठमांडू में एक टीम भेजी जा रही है। बाढ़ के कारण कई इलाकों में भारी तबाही हुई है और जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।