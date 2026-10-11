जापान में AI हैकर्स ने मचाया कहर, सरकार ने दी देशव्यापी चेतावनी

जापान इस साल अकेले ही 500 से ज्यादा साइबर हमलों का सामना कर चुका है, जो पिछले पूरे साल हुए हमलों से भी ज्यादा हैं। चोरी हुई जानकारी में लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस जैसी अहम चीजें भी शामिल हैं, जिससे पहचान चोरी का खतरा और बढ़ गया है। एक बड़ी चिंता यह भी है कि अब हैकर्स AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे सिस्टम में सेंध लगाने के नए तरीके खोज रहे हैं और लोगों को ज्यादा चालाकी से ठगने के भी नए रास्ते निकाल रहे हैं। सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए हमेशा अलग-अलग पासवर्ड का इस्तेमाल करें और मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर चालू रखें।