लापरवाही की एक पल की भारी कीमत, मिसौरी की एमी को कोर्ट ने दिलाया 7.54 करोड़ रुपये का मुआवजा

इस हादसे में बोलेंडिस का टखना टूट गया था और वह अपनी जगह से भी हिल गया था, जिसके लिए उन्हें सर्जरी करानी पड़ी। बेटमैन ने यह भी माना कि उन्होंने गाड़ी चलाते समय ठीक से ध्यान नहीं दिया था। हालांकि, बचाव पक्ष ने बोलेंडिस पर तेज गाड़ी चलाने का आरोप लगाया, लेकिन अदालत को इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। आखिर में, अदालत के इस फैसले ने यह एक बार फिर साबित कर दिया है कि गाड़ी चलाने वालों को कितना सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एक पल की लापरवाही भी बहुत भारी पड़ सकती है।