लापरवाही की एक पल की भारी कीमत, मिसौरी की एमी को कोर्ट ने दिलाया 7.54 करोड़ रुपये का मुआवजा
मिसौरी की एमी बोलेंडिस ने हाल ही में 7 करोड़ 54 लाख 6 हज़ार 360 रुपये (यानी लगभग 7.54 करोड़ रुपये) का मुआवज़ा जीता है। साल 2018 में हुए एक कार हादसे के बाद अदालत ने पुष्टि की थी कि उन्हें यह मुआवजा मिलना चाहिए। यह हादसा तब हुआ था जब यूनीफर्स्ट कंपनी के डिलीवरी वैन ड्राइवर थॉमस बेटमैन बिना ठीक से देखे सड़क पर आ गए। दरअसल, एक बड़ा ट्रक उसी पार्किंग एरिया में मुड़ने के लिए दाहिनी लेन में खड़ा था, जिसकी वजह से उनकी नजर रुक गई थी।
बेटमैन ने लापरवाही स्वीकार की
इस हादसे में बोलेंडिस का टखना टूट गया था और वह अपनी जगह से भी हिल गया था, जिसके लिए उन्हें सर्जरी करानी पड़ी। बेटमैन ने यह भी माना कि उन्होंने गाड़ी चलाते समय ठीक से ध्यान नहीं दिया था। हालांकि, बचाव पक्ष ने बोलेंडिस पर तेज गाड़ी चलाने का आरोप लगाया, लेकिन अदालत को इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। आखिर में, अदालत के इस फैसले ने यह एक बार फिर साबित कर दिया है कि गाड़ी चलाने वालों को कितना सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एक पल की लापरवाही भी बहुत भारी पड़ सकती है।