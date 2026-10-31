फारस की खाड़ी में जहाज पर हमला, 6 भारतीय समेत 25 नाविक बाल-बाल बचे

मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाले LNG जहाज MT अल मयेदा पर 30 अक्टूबर को फारस की खाड़ी में प्रोजेक्टाइल हमला किया गया। राहत की बात यह है कि 6 भारतीयों समेत चालक दल के सभी 25 सदस्य सुरक्षित हैं और किसी को कोई चोट नहीं आई है। इस घटना की पुष्टि केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की है।