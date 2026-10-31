फारस की खाड़ी में जहाज पर हमला, 6 भारतीय समेत 25 नाविक बाल-बाल बचे
दुनिया
मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाले LNG जहाज MT अल मयेदा पर 30 अक्टूबर को फारस की खाड़ी में प्रोजेक्टाइल हमला किया गया। राहत की बात यह है कि 6 भारतीयों समेत चालक दल के सभी 25 सदस्य सुरक्षित हैं और किसी को कोई चोट नहीं आई है। इस घटना की पुष्टि केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की है।
भारत सरकार रख रही हालात पर नजर
भारत सरकार हालात पर करीब से नजर बनाए हुए है और जहाज के प्रबंधन से लगातार संपर्क में है, ताकि सभी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यह घटना बताती है कि अशांत इलाकों में जहाजों की सुरक्षा कितनी मुश्किल हो सकती है। साथ ही यह भारत की अपने नाविकों की सुरक्षा के प्रति गंभीरता को भी दर्शाती है।