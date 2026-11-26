ब्रिटेन सरकार देख रही है कि कनाडा और अमेरिका के कुछ राज्य सहमति से जुड़े मामलों को कैसे संभालते हैं। उनका मकसद एक अधिक निष्पक्ष सिस्टम तैयार करना है।

इसके साथ ही, सरकार गोपनीयता समझौतों के नियमों को भी सख्त करने की योजना बना रही है। ताकि ये समझौते 'ताकतवर पुरुषों को सुरक्षा न दे सकें, जिन्होंने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, उत्पीड़न या भेदभाव किया है।'

वर्क एंड पेंशन सेक्रेटरी पैट मैकफैडेन ने कहा कि 'ताकतवर पुरुषों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग की भयानक कहानियां' एक नए कानून पर विचार करने की जरूरत बताती हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि यूके 'इस तरीके पर चर्चा करेगा'।