उत्तर कोरिया ने समुद्र की ओर दागी कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं
दक्षिण कोरिया के अपने पहले हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण करने के कुछ ही देर बाद, उत्तर कोरिया ने समुद्र में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं हैं।
दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने बताया कि सोमवार को प्योंगयांग क्षेत्र से दागी गई मिसाइलों में से एक ने 900 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की।
ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने यह नहीं बताया कि कितनी मिसाइलों का पता लगाया गया। इस घटना के बाद सियोल और प्योंगयांग के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है।
सियोल ने प्योंगयांग पर संयुक्त राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।
राष्ट्रपति ली जे-म्यून ने हाइपरसोनिक परीक्षण में हिस्सा लिया
राष्ट्रपति ली जे-म्यून ने दक्षिण कोरिया के इस हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण में हिस्सा लिया था, जिसका मकसद अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करना था।
दरअसल, डिमिलिटराइज्ड जोन (DMZ) में हाल ही में हुए बारूदी सुरंग के एक हमले में दक्षिण कोरियाई सैनिक घायल हुए थे।
सियोल ने इस हमले के लिए उत्तर कोरिया को ही जिम्मेदार ठहराया था, जिसकी वजह से पहले से ही तनाव बढ़ा हुआ था। इन लगातार होते घटनाक्रमों के कारण अब दोनों पक्षों के बीच बातचीत की सभी संभावनाएं खत्म होती दिख रही हैं।