UN में पाकिस्तान बेनकाब: शहबाज के कश्मीर राग पर भारत ने कहा 'कठपुतली सरकार'

गहलोत ने पाकिस्तान की सेना के अत्यधिक प्रभुत्व की आलोचना की। उन्होंने उस कानून का भी जिक्र किया जो सेना प्रमुखों को आजीवन छूट देता है। साथ ही उन्होंने साफ कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। गहलोत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में हिंसा और अधिकारों की कमी पर भी चिंता जताई। उन्होंने पाकिस्तान के ईशनिंदा कानूनों और अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले खराब व्यवहार पर भी सवाल उठाए। गहलोत ने भरोसा जताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा पाकिस्तान और उसकी नीतियों को असल रूप में पहचानेगी, न कि जैसा उसका प्रतिनिधि झूठ बोलकर पेश करता है।