UN में पाकिस्तान बेनकाब: शहबाज के कश्मीर राग पर भारत ने कहा 'कठपुतली सरकार'
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का मुद्दा उठाया। उन्होंने 2025 में भारत के साथ हुए संघर्ष में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'सही समय पर हस्तक्षेप' के लिए उनका धन्यवाद भी किया। शहबाज शरीफ के इस बयान के बाद भारत ने पाकिस्तान को 'कठपुतली सरकार' कहा। भारत की प्रथम सचिव पेटल गहलोत ने इसका करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान सरकार की समस्याओं और लगातार बढ़ रही आतंकवाद की चिंताओं पर जोर दिया।
पेटल गहलोत ने की पाकिस्तान के मानवाधिकार रिकॉर्ड की आलोचना
गहलोत ने पाकिस्तान की सेना के अत्यधिक प्रभुत्व की आलोचना की। उन्होंने उस कानून का भी जिक्र किया जो सेना प्रमुखों को आजीवन छूट देता है। साथ ही उन्होंने साफ कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। गहलोत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में हिंसा और अधिकारों की कमी पर भी चिंता जताई। उन्होंने पाकिस्तान के ईशनिंदा कानूनों और अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले खराब व्यवहार पर भी सवाल उठाए। गहलोत ने भरोसा जताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा पाकिस्तान और उसकी नीतियों को असल रूप में पहचानेगी, न कि जैसा उसका प्रतिनिधि झूठ बोलकर पेश करता है।