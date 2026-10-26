सऊदी ने मक्का समेत कई शहरों में हूती मिसाइलें रोकीं, जवाबी हमले में यमन में 11 की मौत

हिंसा बढ़ने के कारण सऊदी अरब ने कुछ समय के लिए रक्षा अलर्ट जारी किया था। इसके चलते विदेशी राजनयिकों ने देश छोड़ना शुरू कर दिया है।

हूती विद्रोही लगातार सऊदी अरब के प्रमुख इन्फ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं। हाल ही में रियाद एयरपोर्ट पर हुए एक हमले में 13 लोगों की जान चली गई थी।

जैसे-जैसे हालात बिगड़ रहे हैं, मिस्र ने सऊदी अरब की रक्षा के लिए अपनी सेना भेजने का सुझाव दिया है। वहीं, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी खाड़ी देश की सुरक्षा के लिए अपनी सेनाएं भेजने की पेशकश की है।

स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और यमन में मानवीय संकट लगातार गहराता जा रहा है।