सऊदी ने मक्का समेत कई शहरों में हूती मिसाइलें रोकीं, जवाबी हमले में यमन में 11 की मौत
सऊदी अरब की सेना ने यमन से आ रही मिसाइलों की बौछार को निष्क्रिय कर दिया, जिससे कई शहरों में निशाना बनाया गया था।
सऊदी सिविल डिफेंस ने कहा कि 2 इंटरसेप्टेड बैलिस्टिक मिसाइलों के छर्रे मक्का प्रांत के जेद्दा, ताइफ, रबीग और वादी अल-मुगम्मास में गिरे, जिनके बारे में शक है कि उन्हें यमन के हूथी विद्रोहियों ने दागा था।
इसके बाद सऊदी ने यमन की राजधानी सना पर हवाई हमले किए। इन हमलों में 11 लोग मारे गए। इसमें कई घर तबाह हो गए, जिनमें सीमेंट फैक्टरी के कर्मचारियों का एक भवन भी शामिल था।
सऊदी अरब में रक्षा अलर्ट के बीच राजनयिकों ने देश छोड़ना शुरू किया
हिंसा बढ़ने के कारण सऊदी अरब ने कुछ समय के लिए रक्षा अलर्ट जारी किया था। इसके चलते विदेशी राजनयिकों ने देश छोड़ना शुरू कर दिया है।
हूती विद्रोही लगातार सऊदी अरब के प्रमुख इन्फ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं। हाल ही में रियाद एयरपोर्ट पर हुए एक हमले में 13 लोगों की जान चली गई थी।
जैसे-जैसे हालात बिगड़ रहे हैं, मिस्र ने सऊदी अरब की रक्षा के लिए अपनी सेना भेजने का सुझाव दिया है। वहीं, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी खाड़ी देश की सुरक्षा के लिए अपनी सेनाएं भेजने की पेशकश की है।
स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और यमन में मानवीय संकट लगातार गहराता जा रहा है।