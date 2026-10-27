मस्क के स्टारलिंक से प्रभावित यूक्रेन ने अपना सैटेलाइट इंटरनेट फिर से शुरू किया

यूक्रेन ने अपना सैटेलाइट इंटरनेट फिर से चालू कर लिया है, जो हाल ही में एलन मस्क की स्टारलिंक सेवा में आई धीमी गति से प्रभावित था।

मस्क के मुताबिक, यह समस्या इसलिए आई क्योंकि यूक्रेन स्टारलिंक का इस्तेमाल सैन्य अभियानों के लिए कर रहा था, जो इस सेवा के नियमों का उल्लंघन था।

स्टारलिंक और सैन्य इस्तेमाल के लिए बनाया गया स्टारशील्ड नेटवर्क, दोनों ही प्रभावित हुए थे, लेकिन मस्क का कहना है कि स्टारशील्ड अभी भी अमेरिका के नियंत्रण में है।

बताया गया है कि यह रुकावट इसलिए आई थी क्योंकि यूक्रेन स्टारलिंक का इस्तेमाल अपने सैन्य कामों के लिए कर रहा था, जो इस सेवा के नियमों के खिलाफ है।