मस्क के स्टारलिंक से प्रभावित यूक्रेन ने अपना सैटेलाइट इंटरनेट फिर से शुरू किया
यूक्रेन ने अपना सैटेलाइट इंटरनेट फिर से चालू कर लिया है, जो हाल ही में एलन मस्क की स्टारलिंक सेवा में आई धीमी गति से प्रभावित था।
मस्क के मुताबिक, यह समस्या इसलिए आई क्योंकि यूक्रेन स्टारलिंक का इस्तेमाल सैन्य अभियानों के लिए कर रहा था, जो इस सेवा के नियमों का उल्लंघन था।
स्टारलिंक और सैन्य इस्तेमाल के लिए बनाया गया स्टारशील्ड नेटवर्क, दोनों ही प्रभावित हुए थे, लेकिन मस्क का कहना है कि स्टारशील्ड अभी भी अमेरिका के नियंत्रण में है।
बताया गया है कि यह रुकावट इसलिए आई थी क्योंकि यूक्रेन स्टारलिंक का इस्तेमाल अपने सैन्य कामों के लिए कर रहा था, जो इस सेवा के नियमों के खिलाफ है।
अमेरिकी सांसद जांच और राष्ट्रीयकरण के विकल्पों पर जोर दे रहे हैं
इस पूरे मामले ने अमेरिकी सांसदों का ध्यान खींचा है, जिनमें दोनों पार्टियों के सदस्य शामिल हैं।
कुछ सांसद टेक दिग्गजों से जुड़े इस मामले की जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि कुछ अन्य उनकी तकनीक का राष्ट्रीयकरण करने या रूस का मुकाबला करने के लिए स्टारशील्ड का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं।
रूसी सेना मिसाइलों से यूक्रेनी स्कूलों, पार्कों और किराना दुकानों को निशाना बनाकर यूक्रेन को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर रही है, ऐसे में यूक्रेन की सुरक्षा के लिए स्थिर सैटेलाइट कनेक्शन पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गए हैं।