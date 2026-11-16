दक्षिण कोरिया में अब AI से नकल, CSAT की परीक्षा में छात्रों के चश्मे की बारीकी से जांच
दक्षिण कोरिया अब अपनी कॉलेज प्रवेश परीक्षा (CSAT) के दौरान छात्रों के चश्मे की बारीकी से जांच कर रहा है।
यह कदम तब उठाया गया, जब हाल में नकल का मामला सामने आया था, जिसमें किसी छात्र ने माइक्रो-कैमरा और AI का इस्तेमाल किया था।
शिक्षा मंत्री चोई क्यो-जिन का कहना है कि ये जांच इसलिए जरूरी हैं ताकि CSAT परीक्षा सभी उम्मीदवारों के लिए निष्पक्ष बनी रहे।
देश में जुलाई 2026 से ही परीक्षाओं में स्मार्ट डिवाइस, हाई-टेक चश्मे प्रतिबंधित कर दिए गए हैं।
सरकार ने CSAT सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की योजना बनाई
हर परीक्षा कक्ष के बाहर नोटिस भी लगाए गए हैं, जिनमें परीक्षा में बैठने पर प्रतिबंध और आपराधिक दंड की चेतावनी दी गई है।
परीक्षा कर्मचारी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। प्रधानमंत्री हान सियोंग-सूक ने बताया है कि सरकार CSAT की सुरक्षा के लिए खास उपाय तैयार करने के मकसद से एक आपातकालीन टीम बनाएगी।
उन्होंने अधिकारियों से AI-आधारित डिटेक्शन टेक्नोलॉजी विकसित करने को भी कहा है। यहां तक कि प्रतिबंध की अवधि को 1 साल से बढ़ाकर 3 से 10 साल करने और भविष्य की परीक्षाओं में रेडियो सिग्नल डिटेक्टर लगाने पर भी विचार हो रहा है।
इन सभी कदमों का मकसद परीक्षाओं को दोबारा विश्वसनीय बनाना है।