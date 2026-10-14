डोनाल्ड ट्रंप की नई प्रेस सचिव बनी केटी जकारिया, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की चर्चा
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई प्रेस सचिव के रूप में केटी जकारिया को नियुक्त किया गया है, जिनकी हाल ही में हुई पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस चचा में है।
उनको अपनी बात कहने में उन्हें थोड़ी मुश्किल हुई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी खूब आलोचना हुई। एक प्रश्न का उत्तर देते हुए गलती से अपने पति को 'मेरे राष्ट्रपति' कहकर सबका ध्यान आकर्षित किया।
इस मुश्किल शुरुआत के बाद भी, डोनाल्ड ट्रंप ने उनका पूरा साथ दिया और कहा कि उन्होंने अपनी नई भूमिका में 'बहुत अच्छा' काम किया है।
प्रशासन ने किमबर्ली गिल्फॉयल से इस्तीफा मांगा
जकारिया के प्रदर्शन की तुलना तुरंत कैरोलिन लेविट से होने लगी। अपने संबोधन के शुरुआती 14 मिनट में, जकारिया ने उन्हें नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा, "राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ काम करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है... उन्होंने मुझ पर जो भरोसा जताया है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं बहुत लंबे समय से उनके लिए काम करना चाहती थी।"
उन्हें उसी ब्रीफिंग के दौरान यह भी बताया कि प्रशासन ने किमबर्ली गिल्फॉयल को ग्रीस में अमेरिकी राजदूत के पद से इस्तीफा देने को कहा है।