डोनाल्ड ट्रंप की नई प्रेस सचिव बनी केटी जकारिया, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की चर्चा

जकारिया के प्रदर्शन की तुलना तुरंत कैरोलिन लेविट से होने लगी। अपने संबोधन के शुरुआती 14 मिनट में, जकारिया ने उन्हें नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा, "राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ काम करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है... उन्होंने मुझ पर जो भरोसा जताया है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं बहुत लंबे समय से उनके लिए काम करना चाहती थी।"

उन्हें उसी ब्रीफिंग के दौरान यह भी बताया कि प्रशासन ने किमबर्ली गिल्फॉयल को ग्रीस में अमेरिकी राजदूत के पद से इस्तीफा देने को कहा है।