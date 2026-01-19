LOADING...
अफगानिस्तान के काबुल में बड़ा धमाका, कई लोगों के मारे जाने की खबर

लेखन गजेंद्र
Jan 19, 2026
06:51 pm
क्या है खबर?

अफगानिस्तान के काबुल में बड़े धमाके की जानकारी मिली है, जिसमें कई लोग मारे गए हैं। यह पुष्टि तालिबान के गृह मंत्राय ने की है। मंत्रालय ने बताया कि विस्फोट सोमवार को राजधानी के शहर-ए-नाव इलाके में हुआ है, जहां विदेशी आबादी रहती है। इसे काबुल के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक माना जाता है। मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन क़ानी ने बताया कि प्रारंभिक रिपोर्टों में कई लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबर है।

होटल में हुआ धमाका

रॉयटर्स ने काबुल पुलिस के प्रवक्ता खालिद जादरान के हवाले से बताया कि विस्फोट में शहर-ए-नाव के व्यावसायिक इलाके में स्थित एक होटल पर हुआ था। यहां बड़ी-बड़ी कार्यालय इमारतें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और दूतावास शामिल हैं। अभी तक किसी समूह ने विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए फुटेज में लोगों को घटनास्थल से भागते हुए और इलाके में धुआं उठता हुआ देखा जा सकता है।

धमाके के बाद शहर में मची अफरा-तफरी

