अफगानिस्तान के काबुल में बड़ा धमाका, कई लोगों के मारे जाने की खबर
क्या है खबर?
अफगानिस्तान के काबुल में बड़े धमाके की जानकारी मिली है, जिसमें कई लोग मारे गए हैं। यह पुष्टि तालिबान के गृह मंत्राय ने की है। मंत्रालय ने बताया कि विस्फोट सोमवार को राजधानी के शहर-ए-नाव इलाके में हुआ है, जहां विदेशी आबादी रहती है। इसे काबुल के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक माना जाता है। मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन क़ानी ने बताया कि प्रारंभिक रिपोर्टों में कई लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबर है।
धमाका
होटल में हुआ धमाका
रॉयटर्स ने काबुल पुलिस के प्रवक्ता खालिद जादरान के हवाले से बताया कि विस्फोट में शहर-ए-नाव के व्यावसायिक इलाके में स्थित एक होटल पर हुआ था। यहां बड़ी-बड़ी कार्यालय इमारतें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और दूतावास शामिल हैं। अभी तक किसी समूह ने विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए फुटेज में लोगों को घटनास्थल से भागते हुए और इलाके में धुआं उठता हुआ देखा जा सकता है।
ट्विटर पोस्ट
धमाके के बाद शहर में मची अफरा-तफरी
🚨BLAST IN KABUL UPDATE🚨— Pak-Afghan Matters (@pakafghanmatter) January 19, 2026
Exclusive footage shows the intensity of the attack carried out by a rival faction inside the Afghan Taliban. Chinese nationals are being deliberately targeted to force their exit from Afghanistan. https://t.co/ssWAUCNh7S pic.twitter.com/HQlMhf5hhS