अफगानिस्तान के काबुल में धमाका

अफगानिस्तान के काबुल में बड़ा धमाका, कई लोगों के मारे जाने की खबर

लेखन गजेंद्र 06:51 pm Jan 19, 202606:51 pm

क्या है खबर?

अफगानिस्तान के काबुल में बड़े धमाके की जानकारी मिली है, जिसमें कई लोग मारे गए हैं। यह पुष्टि तालिबान के गृह मंत्राय ने की है। मंत्रालय ने बताया कि विस्फोट सोमवार को राजधानी के शहर-ए-नाव इलाके में हुआ है, जहां विदेशी आबादी रहती है। इसे काबुल के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक माना जाता है। मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन क़ानी ने बताया कि प्रारंभिक रिपोर्टों में कई लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबर है।