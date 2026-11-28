कुनार में सूचना और संस्कृति विभाग के निदेशक मौलवी समी-उल-हक ने अल जजीरा को बताया कि धमाका कुनार प्रांत के अंदर सेर इलाके में स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 10 बजे एक माध्यमिक स्कूल के बगल वाले घर में हुआ।

प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, धमाके की वजह डायनामाइट का गलत तरीके से रखा जाना हो सकता है, क्योंकि इस घर में खनन का काम करने वाले मजदूर रहते थे। हालांकि, अभी तक आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है।