फ्रांस में प्रदर्शन का कोहराम, कई इलाकों में लगा कर्फ्यू लौवर बंद
फ्रांस में पिछले साल सितंबर से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन शुरू तो शिक्षा के मसले पर हुए थे, लेकिन अब इनकी वजह मंहगाई और सरकारी सेवाओं में कमी जैसे मुद्दे भी बन गए हैं।
पेरिस के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। अब तक 2,500 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं।
अगर आप फ्रांस जाने का प्लान बना रहे हैं, तो सलाह दी जाती है कि आप प्रदर्शन वाली जगहों से दूर रहें और हमेशा चौकन्ने रहें।
पेरिस के प्रदर्शनों से प्रसिद्ध जगहों पर जाने में हो सकती है दिक्कत
विरोध प्रदर्शनों के चलते लौवर जैसे कई पर्यटक स्थल पहले ही बंद किए जा चुके हैं। अगर इन प्रदर्शनों का दायरा एफिल टॉवर (एफिल टॉवर) या आर्क डी ट्रायम्फ (आर्क डी ट्रायम्फ) जैसे मशहूर स्थलों तक भी फैला, तो वहां भी लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी या फिर जाने में परेशानी हो सकती है।
सड़कों के बंद होने या बसों-ट्रेनों के समय में बदलाव की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी असर पड़ सकता है। खासकर 24 अक्टूबर को नए प्रदर्शन होने की आशंका है, ऐसे में यह दिक्कत और बढ़ सकती है। इसलिए, अपनी यात्रा की योजना में लचीलापन रखें, किसी भी नई जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट्स देखते रहें और स्थानीय खबरों पर भी नजर बनाए रखें ताकि आपको अचानक किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।