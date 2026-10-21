फ्रांस में प्रदर्शन का कोहराम, कई इलाकों में लगा कर्फ्यू लौवर बंद

विरोध प्रदर्शनों के चलते लौवर जैसे कई पर्यटक स्थल पहले ही बंद किए जा चुके हैं। अगर इन प्रदर्शनों का दायरा एफिल टॉवर (एफिल टॉवर) या आर्क डी ट्रायम्फ (आर्क डी ट्रायम्फ) जैसे मशहूर स्थलों तक भी फैला, तो वहां भी लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी या फिर जाने में परेशानी हो सकती है।

सड़कों के बंद होने या बसों-ट्रेनों के समय में बदलाव की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी असर पड़ सकता है। खासकर 24 अक्टूबर को नए प्रदर्शन होने की आशंका है, ऐसे में यह दिक्कत और बढ़ सकती है। इसलिए, अपनी यात्रा की योजना में लचीलापन रखें, किसी भी नई जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट्स देखते रहें और स्थानीय खबरों पर भी नजर बनाए रखें ताकि आपको अचानक किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।