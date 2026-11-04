अमेरिका के कंसास में 94 साल बाद डेमोक्रेटिक सीनेटर बने एडम हैमिल्टन

हैमिल्टन ने अपने चुनाव प्रचार में नरमपंथी सोच और दोनों दलों के बीच सहयोग पर जोर दिया। उन्होंने पार्टी की राजनीति से हटकर उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जो कंसास के लोगों के लिए अहम थे।

उन्होंने खुद को राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक नेताओं से दूर रखा और राज्य के कुछ बड़े रिपब्लिकन नेताओं का समर्थन भी हासिल किया।

हमलावर विज्ञापनों और रिकॉर्ड तोड़ चुनावी खर्च के बावजूद, उनकी स्वतंत्र छवि और 'कंसास फर्स्ट' वाली सोच मतदाताओं को खूब पसंद आई।