अमेरिका के कंसास में 94 साल बाद डेमोक्रेटिक सीनेटर बने एडम हैमिल्टन
अमेरिका के कंसास राज्य में जाने-माने पादरी एडम हैमिल्टन ने 94 साल पुराना सिलसिला खत्म करते हुए पहले डेमोक्रेटिक अमेरिकी सीनेटर बनकर इतिहास रच दिया है।
यहां 1932 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। 2026 के मध्यावधि चुनावों में उन्होंने रिपब्लिकन रोजर मार्शल को हराया है।
उनकी यह जीत कंसास के लिए एक बड़े बदलाव का इशारा करती है, क्योंकि यह राज्य हाल के समय में थोड़ा नरम होता जा रहा है।
एडम हैमिल्टन ने 'कंसास फर्स्ट मॉडरेट' के तौर पर चुनाव लड़ा
हैमिल्टन ने अपने चुनाव प्रचार में नरमपंथी सोच और दोनों दलों के बीच सहयोग पर जोर दिया। उन्होंने पार्टी की राजनीति से हटकर उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जो कंसास के लोगों के लिए अहम थे।
उन्होंने खुद को राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक नेताओं से दूर रखा और राज्य के कुछ बड़े रिपब्लिकन नेताओं का समर्थन भी हासिल किया।
हमलावर विज्ञापनों और रिकॉर्ड तोड़ चुनावी खर्च के बावजूद, उनकी स्वतंत्र छवि और 'कंसास फर्स्ट' वाली सोच मतदाताओं को खूब पसंद आई।