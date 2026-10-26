मेटा AI पर ब्राजील चुनाव में दखल देने और लूला के समर्थन वाले पोस्ट छिपाने का आरोप

लूला की टीम का कहना है कि मेटा के AI की वजह से उनके अकाउंट में दिक्कतें आईं और उनके साथ गलत व्यवहार हुआ। वहीं, मेटा इन सबका कारण तकनीकी खामियों को बता रही है।

मेटा के साओ पाउलो स्थित दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। बर्नी सैंडर्स की अगुवाई में अमेरिकी सांसदों ने मार्क जकरबर्ग से पूछा है कि चुनावी सामग्री को कैसे संभाला जा रहा है, इस पर उन्हें सफ़ाई देनी चाहिए।

यह सब ऐसे समय सामने आया जब लूला और फ्लेवियो बोल्सोनारो के बीच राष्ट्रपति पद के लिए बेहद कड़ा मुकाबला चल रहा था, ऐसे में सोशल मीडिया की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गई है।

हालांकि, चुनाव में लूला बोल्सोनारो से जीत गए हैं।