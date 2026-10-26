मेटा AI पर ब्राजील चुनाव में दखल देने और लूला के समर्थन वाले पोस्ट छिपाने का आरोप
मेटा इस वक्त मुश्किल में फंसी हुई है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनसियो लूला दा सिल्वा के अभियान कंपनी ने कंपनी पर आरोप लगाया है कि उसने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान लूला के समर्थक पोस्ट छिपाए थे।
मामला इतना गरमा गया कि ब्राजील की चुनावी अदालत ने मेटा को निर्देश दिया कि वह चुनाव से जुड़ी किसी भी सामग्री में कोई छेड़छाड़ न करे।
इस पूरे विवाद पर संयुक्त राष्ट्र (UN) और अमेरिकी प्रतिनिधियों की भी नजर है, जो अब मेटा से जवाब मांग रहे हैं।
लूला कैंपेन ने मेटा AI पर पक्षपात का आरोप लगाया
लूला की टीम का कहना है कि मेटा के AI की वजह से उनके अकाउंट में दिक्कतें आईं और उनके साथ गलत व्यवहार हुआ। वहीं, मेटा इन सबका कारण तकनीकी खामियों को बता रही है।
मेटा के साओ पाउलो स्थित दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। बर्नी सैंडर्स की अगुवाई में अमेरिकी सांसदों ने मार्क जकरबर्ग से पूछा है कि चुनावी सामग्री को कैसे संभाला जा रहा है, इस पर उन्हें सफ़ाई देनी चाहिए।
यह सब ऐसे समय सामने आया जब लूला और फ्लेवियो बोल्सोनारो के बीच राष्ट्रपति पद के लिए बेहद कड़ा मुकाबला चल रहा था, ऐसे में सोशल मीडिया की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गई है।
हालांकि, चुनाव में लूला बोल्सोनारो से जीत गए हैं।