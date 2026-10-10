महिला ने 19.35 करोड़ रुपये में खरीदे 196 पार्किंग स्थल, एकाधिकार के आरोपों पर अदालत ने पलटा खेल

साल 2018 में चीन के चांग्शा शहर की एक महिला ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने 20 लाख डॉलर (लगभग 19.35 करोड़ रुपये) में 196 पार्किंग स्थल खरीदे थे, जब उन्हें कोई खास लेना नहीं चाह रहा था। कुछ साल बाद, जैसे-जैसे वह इलाका ज्यादा भीड़भाड़ वाला होने लगा, महिला ने उन पार्किंग स्थलों को मूल किराए से दोगुने दाम पर किराए पर देना शुरू कर दिया। बाद में कुछ पार्किंग स्थल उसने काफी मुनाफे पर बेचने के लिए भी लिस्ट कर दिए। उसकी यह चाल बहुत कामयाब रही, लेकिन इस वजह से उसे अदालत का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां के निवासियों ने उस पर पार्किंग पर एकाधिकार जमाने का आरोप लगाया था।