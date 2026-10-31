हांगकांग में बड़ी ठगी, जांच' के नाम पर महिला से उड़ाए 3 करोड़ रुपये

हांगकांग में 66 साल की एक महिला को करीब 3 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। उन्हें एक धोखेबाज का फोन आया था जिसने झूठा दावा किया कि उनका बैंक खाता मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। हालांकि, शुरुआत में महिला को कोई शक नहीं हुआ। धोखेबाज ने उन्हें जांच' के नाम पर करीब 2.8 करोड़ रुपये रुपये ट्रांसफर करने के लिए मना लिया। जब सारे पैसे ट्रांसफर हो गए, तब उन्हें कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। यह सब बाद में जाकर समझ आया कि यह एक बड़ा धोखा था। उन्होंने 31 अक्टूबर को पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई।