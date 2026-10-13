बुल्गारिया के काला सागर तट पर ड्रोन हमलों से डूबा जहाज, रूसी राजदूत तलब

बुल्गारिया के काला सागर तट पर मंगलवार को हुए ड्रोन हमलों में 2 जहाजों के क्षतिग्रस्त होने के बाद एक व्यापारिक जहाज डूब गया है। इन हमलों में एक अन्य पोत को भी निशाना बनाया गया।

तट से करीब 18 नॉटिकल मील दूर 'चेल्सी 3' नामक जहाज पर 3 ड्रोनों ने हमला किया था। जहाज पर माल्टा का झंडा था और एक यूक्रेनी कंपनी इसकी मालिक है।

गनीमत यह रही कि जहाज पर सवार सभी 15 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव ने जानकारी दी है कि यह एक हफ्ते के भीतर हुई दूसरी ऐसी घटना है।

रादेव ने संकेत दिया कि इन हमलों में रूस की संलिप्तता का संदेह है और उन्होंने रूस के राजदूत को तलब किया है।