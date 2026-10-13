बुल्गारिया के काला सागर तट पर ड्रोन हमलों से डूबा जहाज, रूसी राजदूत तलब
बुल्गारिया के काला सागर तट पर मंगलवार को हुए ड्रोन हमलों में 2 जहाजों के क्षतिग्रस्त होने के बाद एक व्यापारिक जहाज डूब गया है। इन हमलों में एक अन्य पोत को भी निशाना बनाया गया।
तट से करीब 18 नॉटिकल मील दूर 'चेल्सी 3' नामक जहाज पर 3 ड्रोनों ने हमला किया था। जहाज पर माल्टा का झंडा था और एक यूक्रेनी कंपनी इसकी मालिक है।
गनीमत यह रही कि जहाज पर सवार सभी 15 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव ने जानकारी दी है कि यह एक हफ्ते के भीतर हुई दूसरी ऐसी घटना है।
रादेव ने संकेत दिया कि इन हमलों में रूस की संलिप्तता का संदेह है और उन्होंने रूस के राजदूत को तलब किया है।
राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेन्स्की ने रूस को ठहराया जिम्मेदार
करीब एक हफ्ते पहले भी बुल्गारिया के विशेष आर्थिक क्षेत्र में दो और जहाजों पर ड्रोनों से हमला हुआ था। इनमें से अनाज ले जा रहा एक जहाज क्षतिग्रस्त हो गया था, जबकि टोगो के झंडे वाला 'अल्फ़ा वतन' जहाज डूब गया था।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेन्स्की ने इन हमलों के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि, रूस ने इन आरोपों से इनकार किया है।
इस महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, प्रधानमंत्री रादेव ने NATO के महासचिव के सामने यह मुद्दा उठाने की योजना बनाई है।