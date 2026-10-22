पेरिस मोटर शो में बच्चों ने मर्सिडीज-बेंज VLE को दीवार से टकराया, बाल-बाल बचे लोग

शुक्र है कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई, लेकिन लग्जरी एमपीवी (MPV) और उसके डिस्प्ले स्टैंड दोनों को अच्छा-खासा नुकसान पहुंचा है, जिन्हें अब मरम्मत की जरूरत पड़ेगी।

एक प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट ने इस भागती हुई गाड़ी को रोकने की पूरी कोशिश की, मगर वे समय रहते वहां पहुंच नहीं पाए। VLE खुद काफी हाई-टेक गाड़ी है, जिसमें एक बड़ी डैशबोर्ड स्क्रीन और दमदार इलेक्ट्रिक मोटर लगी हैं।

मर्सिडीज VLE को एक लग्जरी इलेक्ट्रिक मिनीवैन के तौर पर पेश कर रही है, जिसे इंटरनेशनल मार्केट में तब दिखाया जाएगा जब दुनिया इसके लॉन्च का इंतजार कर रही है।

भारत में इसके लॉन्च के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है। अभी, यह ब्रांड भारतीय बाजार में मर्सिडीज़-बेंज V-क्लास बेचती है।

