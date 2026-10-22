पेरिस मोटर शो में बच्चों ने मर्सिडीज-बेंज VLE को दीवार से टकराया, बाल-बाल बचे लोग
पेरिस मोटर शो में अचानक से एक बड़ी हलचल मच गई, जब 2 बच्चे एक मर्सिडीज-बेंज VLE इलेक्ट्रिक मिनीवैन में घुस गए। उनमें से एक बच्चे ने किसी तरह गाड़ी को स्टार्ट कर दिया और वह गलती से सीधा एक दीवार से जा टकराई।
घटना पेरिस एक्सपो पोर्टे डे वर्सेल्स में शो के आखिरी दिन हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी साझा किया जा रहा है।
दोनों बच्चों की उम्र 12 साल से अधिक नहीं है। सिक्योरिटी के आने से पहले वे वैन से बाहर निकल गए। बच्चों ने कार को रिवर्स गियर पर डाल दिया था।
किसी को चोट नहीं आई
शुक्र है कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई, लेकिन लग्जरी एमपीवी (MPV) और उसके डिस्प्ले स्टैंड दोनों को अच्छा-खासा नुकसान पहुंचा है, जिन्हें अब मरम्मत की जरूरत पड़ेगी।
एक प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट ने इस भागती हुई गाड़ी को रोकने की पूरी कोशिश की, मगर वे समय रहते वहां पहुंच नहीं पाए। VLE खुद काफी हाई-टेक गाड़ी है, जिसमें एक बड़ी डैशबोर्ड स्क्रीन और दमदार इलेक्ट्रिक मोटर लगी हैं।
मर्सिडीज VLE को एक लग्जरी इलेक्ट्रिक मिनीवैन के तौर पर पेश कर रही है, जिसे इंटरनेशनल मार्केट में तब दिखाया जाएगा जब दुनिया इसके लॉन्च का इंतजार कर रही है।
भारत में इसके लॉन्च के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है। अभी, यह ब्रांड भारतीय बाजार में मर्सिडीज़-बेंज V-क्लास बेचती है।