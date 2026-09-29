प्यूर्टो रिको में नाव पर सवार 60 लोगों के बीच चाकूबाजी, लड़ाई के कारण समुद्र में पलटी नाव

इस हादसे में अभी भी कई यात्री लापता हैं। अमेरिकी कोस्ट गार्ड और उसके सहयोगी फ्लोरिडा स्ट्रेट्स, विंडवार्ड पैसेज, मोना पैसेज और कैरेबियन सागर में उनकी तलाश कर रहे हैं।

यह दुर्घटना कोई अकेली घटना नहीं है; बल्कि यह एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। हजारों हाईटियन प्रवासी अपने देश में फैली हिंसा से बचने के लिए ऐसे खतरनाक समुद्री सफर पर निकलते हैं।

इस घटना से कुछ ही दिन पहले, 22 सितंबर को तुर्क और कैकोस द्वीप समूह के पास अधिकारियों ने हाईटियन प्रवासियों से भरी एक और नाव को रोका था। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि हैती में चल रहे संकट की वजह से 15 लाख लोग विस्थापित हुए हैं।