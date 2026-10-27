जर्मनी में तेज रफ्तार BMW भीड़ में घुसी, पुलिस की गोलीबारी के बाद भी आरोपी फरार

जर्मनी के हनोवर के पास न्यूस्टाड एम रूबेनबर्गे में सोमवार आधी रात को एक BMW कार तेज रफ्तार से लोगों की भीड़ में घुस गई। इस हादसे में 4 से 5 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है।

घटना के समय पास में ही रूटीन ट्रैफिक चेक कर रहे एक पुलिस पेट्रोल ने गाड़ी को रोकने के लिए बीच-बचाव किया। पुलिस ने तुरंत गाड़ी पर गोली चलाई, लेकिन कार में बैठे लोग कार को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए।

पुलिस ने अभी तक कार की पहचान नहीं की है। वे आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं।