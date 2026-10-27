जर्मनी में तेज रफ्तार BMW भीड़ में घुसी, पुलिस की गोलीबारी के बाद भी आरोपी फरार
जर्मनी के हनोवर के पास न्यूस्टाड एम रूबेनबर्गे में सोमवार आधी रात को एक BMW कार तेज रफ्तार से लोगों की भीड़ में घुस गई। इस हादसे में 4 से 5 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है।
घटना के समय पास में ही रूटीन ट्रैफिक चेक कर रहे एक पुलिस पेट्रोल ने गाड़ी को रोकने के लिए बीच-बचाव किया। पुलिस ने तुरंत गाड़ी पर गोली चलाई, लेकिन कार में बैठे लोग कार को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए।
पुलिस ने अभी तक कार की पहचान नहीं की है। वे आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
बीएमडब्ल्यू में बैठे लोग अभी भी फरार हैं
पुलिस ने कई अधिकारियों और एक हेलीकॉप्टर के साथ खोजबीन शुरू की। खबर है कि एक पुलिस डॉग को भी तैनात किया गया था। जांच टीम ने सबूत इकट्ठा करने के लिए कई घंटों तक घटनास्थल को घेरे रखा था।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जानकारी से पता चला कि इसमें शामिल लोग एक-दूसरे को जानते थे। अधिकारियों ने उनके रिश्ते के बारे में और जानकारी नहीं दी है और न ही घटना का कोई मकसद पता लगाया है।
बताया जा रहा है कि कार चालकों ने लोगों पर जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई थी।