ढाका और चटगांव जैसे बड़े शहरों में सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त कर दी गई है। हसीना की 16 दिसंबर को होने वाली वापसी बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि वह 5 अगस्त, 2024 को देश छोड़कर चली गई थीं और नवंबर 2025 में उनकी गैरमौजूदगी में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है और मौजूदा सरकार पर युद्ध के नायकों के साथ कथित दुर्व्यवहार का आरोप भी लगाया है। विपक्षी दल भी रैलियां करने की तैयारी में हैं, ऐसे में बांग्लादेश के लिए दिसंबर का महीना काफी तनाव भरा हो सकता है।