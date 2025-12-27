ताइवान में आया 7.0 तीव्रता का भीषण भूकंप, 3 दिन में दूसरी बार कांपी धरती

भूकंप के झटके राजधानी ताइपे में भी महसूस किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल संभावित नुकसान का आकलन किया जा रहा है। ताइपे की स्थानीय सरकार ने बताया कि फिलहाल किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। वहीं, ताइवान के अग्निशमन विभाग ने कहा कि भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई है। भूकंप के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं।

🟨 Breaking: A magnitude 6.6 earthquake was felt in Taipei, Taiwan — with buildings shaking for nearly a minute. https://t.co/bPW5C2OZYl pic.twitter.com/NE3bR7zinG

पिछला भूकंप

ताइवान में 3 दिन में दूसरी बार आया भूकंप

24 दिसंबर को भी दक्षिण-पूर्वी ताइवान में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसका असर राजधानी ताइपे तक महसूस किया गया था और कुछ इमारतों को मामूली नुकसान पहुंचा था। ताइतुंग के एक सुपरमार्केट में अलमारी से सामान गिरने का वीडियो भी सामने आया था। इससे पहले अप्रैल 2024 में ताइवान में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें कम से कम 17 लोगों की जान गई थी और हुआलिएन के आसपास बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था।