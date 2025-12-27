ताइवान में आया 7.0 तीव्रता का भीषण भूकंप, 3 दिन में दूसरी बार कांपी धरती
क्या है खबर?
ताइवान में भीषण भूकंप से इमारतें हिल उठी हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.0 मापी गई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, ताइवान के मौसम विभाग ने बताया कि देर रात उत्तर-पूर्वी ताइवान में यिलान के तट से लगभग 32 किलोमीटर दूर ये भूकंप आया है। बीते 3 दिनों में ये ताइवान में आया दूसरा बड़ा भूकंप है। फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि इस भूकंप से कितना नुकसान हुआ है।
भूकंप
राजधानी ताइपे में भी महसूस किए गए झटके
भूकंप के झटके राजधानी ताइपे में भी महसूस किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल संभावित नुकसान का आकलन किया जा रहा है। ताइपे की स्थानीय सरकार ने बताया कि फिलहाल किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। वहीं, ताइवान के अग्निशमन विभाग ने कहा कि भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई है। भूकंप के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं।
ट्विटर पोस्ट
भूकंप के बाद मची अफरा-तफरी
🟨 Breaking: A magnitude 6.6 earthquake was felt in Taipei, Taiwan — with buildings shaking for nearly a minute. https://t.co/bPW5C2OZYl pic.twitter.com/NE3bR7zinG— Rishith (@goswamirishith) December 27, 2025
पिछला भूकंप
ताइवान में 3 दिन में दूसरी बार आया भूकंप
24 दिसंबर को भी दक्षिण-पूर्वी ताइवान में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसका असर राजधानी ताइपे तक महसूस किया गया था और कुछ इमारतों को मामूली नुकसान पहुंचा था। ताइतुंग के एक सुपरमार्केट में अलमारी से सामान गिरने का वीडियो भी सामने आया था। इससे पहले अप्रैल 2024 में ताइवान में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें कम से कम 17 लोगों की जान गई थी और हुआलिएन के आसपास बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था।