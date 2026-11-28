भूकंप विशेषज्ञों के अनुसार, यह एक मध्यवर्ती गहराई वाला भूकंप था, जिसका केंद्र सतह से करीब 188 से 205 किलोमीटर नीचे था। इतनी अधिक गहराई होने के कारण सतह पर कंपन की तीव्रता कम रही।

USGS ने इस भूकंप के लिए 'ग्रीन अलर्ट' जारी किया है, जो सबसे निचला स्तर होता है और दर्शाता है कि इससे संपत्ति के नुकसान या जनहानि की आशंका बेहद कम है।

हालांकि, भूकंप के झटकों के कारण लोगों में डर फैल गया था।