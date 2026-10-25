कालीमंतन में आग का तांडव: 53 ओरंगुटानों का बचाव, अब आसरा ढूंढना चुनौती

अल नीनो ने इन आग को और भी भयंकर बना दिया है, जिससे बचाए गए कई ओरंगुटान घायल या कुपोषित हालत में मिल रहे हैं।

टीमें आग की मुख्य जगहों का पता लगाने के लिए थर्मल ड्रोन्स का उपयोग कर रही हैं और घने जंगलों के अंदर घुसकर लपटों को बुझाने में कड़ी मेहनत कर रही हैं। संरक्षणवादी चेतावनी दे रहे हैं कि अब बहुत कम प्राकृतिक आवास बचे हैं और ओरंगुटानों की रिकवरी दर भी बहुत धीमी है, इसलिए जो कुछ भी बचा है उसे बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी होगी।