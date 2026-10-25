कालीमंतन में आग का तांडव: 53 ओरंगुटानों का बचाव, अब आसरा ढूंढना चुनौती
इंडोनेशिया के पश्चिम कालीमंतन में जंगली आग ओरंगुटानों के ठिकानों को तेजी से तबाह कर रही है, जिससे इन लुप्तप्राय जानवरों के लिए जीवन और भी कठिन हो गया है। अगस्त महीने से लेकर अब तक YIARI और स्थानीय संरक्षण एजेंसी की टीमों ने 53 ओरंगुटानों को बचाया है, लेकिन घने धुएं और लगातार सिकुड़ते जंगलों के चलते उनके लिए सुरक्षित ठिकाने ढूंढना एक बड़ी चुनौती बन गया है।
पश्चिम कालीमंतन की आग को अल नीनो ने और भयानक किया
अल नीनो ने इन आग को और भी भयंकर बना दिया है, जिससे बचाए गए कई ओरंगुटान घायल या कुपोषित हालत में मिल रहे हैं।
टीमें आग की मुख्य जगहों का पता लगाने के लिए थर्मल ड्रोन्स का उपयोग कर रही हैं और घने जंगलों के अंदर घुसकर लपटों को बुझाने में कड़ी मेहनत कर रही हैं। संरक्षणवादी चेतावनी दे रहे हैं कि अब बहुत कम प्राकृतिक आवास बचे हैं और ओरंगुटानों की रिकवरी दर भी बहुत धीमी है, इसलिए जो कुछ भी बचा है उसे बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी होगी।