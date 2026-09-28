इंग्लैंड के RAF एयरबेस पर 3 वैन दिखी, किसान की सूझबूझ से 5 नकाबपोश संदिग्ध गिरफ्तार

इंग्लैंड के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में रॉयल वायुसेना (RAF) फेयरफोर्ड पर एक बड़ा खतरा टल गया। यहां रहने वाली एक किसान ने 3 संदिग्ध वैन देखीं, जिनमें कुछ नकाबपोश लोग थे।

उसने तुरंत पुलिस को खबर दी और व्हाट्सएप पर पड़ोसियों को भी सावधान कर दिया। उसकी इस तुरंत कार्रवाई की वजह से, कोई अनहोनी होने से पहले ही 5 संदिग्धों को पकड़ लिया गया।

पुलिस सभी संदिग्ध 5 लोगों से पूछताछ कर रही है। अभी तक उनकी पहचान का खुलासा नहीं हुआ है।

बता दें कि यह यह एयरबेस अमेरिकी सैन्य विमानों का ठिकाना है।