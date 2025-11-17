सऊदी अरब में बस-टैंकर भिड़ंत में मदीना जा रहे 42 भारतीय तीर्थयात्रियों की मौत

सऊदी अरब में सोमवार तड़के भीषण सड़क हादसा हुआ है। मुफरीहाट के निकट मक्का से मदीना जा रही एक बस के डीजल टैंकर से टकराने के बाद हुए विस्फोट में कम से कम 42 भारतीय उमराह तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दमकलकर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया और जले हुए शवों को मुर्दाघर में रखवाया। पुलिस मारे गए तीर्थयात्रियों की पहचान करने में जुटी है। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है।

हादसा कैसे हुआ यह भीषण हादसा? स्थानीय पुलिस के अनुसार, करीब 43 भारतीय तीर्थयात्रियों का एक दल बस में सवार होकर मक्का से मदीना के लिए रवाना हुआ था। इस दौरान मुफरीहाट के निकट चालक के नियंत्रण खो देने से बस सामने से आ रहे डीजल से भरे टैंकर से टकरा गई। इसके बाद हुए धमाके में अधिकतर यात्रियों की जलने से मौत हो गई। पुलिस की माने तो ये सभी तीर्थयात्री हैदराबाद के थे। पुलिस मृतकों की पहचान करने में जुटी है।

शोक प्रधानमंत्री मोदी ने घटना पर व्यक्त किया शोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, 'मदीना में भारतीय नागरिकों से जुड़ी दुर्घटना से मुझे गहरा दुख हुआ है। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।' उन्होंने आगे लिखा, 'रियाद स्थित हमारा भारतीय दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। हमारे अधिकारी सऊदी अरब के अधिकारियों के साथ भी निरंतर संपर्क में हैं।'

दुख विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घटना पर जताया दुख विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा, 'सऊदी अरब में हुई इस दुर्घटना से गहरा सदमा पहुंचा है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास प्रभावित नागरिकों और उनके परिवारों को पूर्ण सहायता प्रदान कर रहे हैं। मेरी शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।' इधर, जेद्दा स्थित भारतीय वाणिज्यिक दूतावास ने सहायता के लिए 24x7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। उसका टोल-फ्री नंबर 8002440003 है।

निर्देश मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिए अहम निर्देश तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने इस भीषण दुर्घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने मुख्य सचिव के रामकृष्ण राव और पुलिस महानिदेशक बी शिवधर रेड्डी को पीड़ितों का विवरण तत्काल एकत्र करने और यह पता लगाने का निर्देश दिया है कि विमान में तेलंगाना के कितने यात्री सवार थे। तेलंगाना सचिवालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है, जहां जानकारी चाहने वाले रिश्तेदारों के लिए हेल्पलाइन 79979-59754 और 99129-19545 उपलब्ध हैं।

बयान हादसे पर क्या बोले सांसद आवैसी? हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ANI से कहा, "मुझे भी अभी खबर मालूम हुई है कि 43 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे कि तभी टक्कर में बस में आग लगी और सिर्फ 1 हाजी की जान बची है। हालांकि, अभी ये पूरी तरह कंफर्म नहीं है। मैंने रियाद स्थित भारतीय दूतावास में मिशन उप-प्रमुख (DCM) अबू माथेन जॉर्ज से बात की और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वे इस मामले की जानकारी जुटा रहे हैं।"