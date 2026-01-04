नाइजीरिया में बंदूकधारियों ने गोलीबारी कर बाजार और दुकानों में लगाई आग, 30 लोगों की मौत
क्या है खबर?
उत्तरी नाइजीरिया के नाइजर राज्य में एक दूरस्थ गांव में शनिवार शाम कई बंदूकधारियों ने हमला बोल दिया। इस दौरान हमलावरों ने गोलीबारी करने के साथ दुकानों और घरों को भी आग के हवाले कर दिया। इस घटना में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है और कई अन्य घायल हो गए। इतना ही नहीं, हमलावर अपने साथ कई लोगों को अपहरण भी कर ले गए। पुलिस और सेना के जवाब उनकी तलाश में जुटे हैं।
हमला
कैसे हुआ यह हमला?
एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, स्थानीय पुलिस ने बताया कि नाइजर राज्य के बोरगु स्थानीय सरकारी क्षेत्र में स्थित कासुवान-दाजी गांव में बंदूकधारी हमलावरों ने लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इसके अलावा, स्थानीय बाजार और कई घरों में आग लगा दी। इस घटना में 30 लोगों की मौत हो गई। हमले के बाद हमलावर गांव के कई महिला और बच्चों का अपहरण कर अपने साथ ले गए और घरों में रखी नकदी समेत अन्य सामान भी साथ ले गए।
कार्रवाई
पुलिस ने क्या की कार्रवाई?
नाइजर राज्य पुलिस प्रवक्ता वासिउ अबियोदुन ने कहा कि हमलावरों द्वारा अपहरण किए गए लोगों की तलाश के और शांति बहाल करने के लिए सुरक्षाकर्मियों को इलाके में तैनात किया गया है। हालांकि, स्थानीय निवासियों ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि रविवार तक कोई भी सुरक्षा बल गांव में नहीं पहुंचा। ग्रामीणों का दावा है कि इस हमले में अब तक 37 लोगों की मौत चुकी है, लेकिन पुलिस मृतकों की संख्या 30 ही बता रही है।
बयान
गांव में बड़े स्तर पर हुई हिंसा
कैथोलिक चर्च के प्रवक्ता रेवरेंड फादर स्टीफन कबीरात ने बताया कि हिंसा का पैमाना अधिक गंभीर था। इस हमले में 40 से अधिक लोगों की मौत हुई है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि हमले से लगभग एक सप्ताह पहले हमलावरों को आसपास के इलाकों में देखा गया था, जिससे सुरक्षा उपायों की कमी पर सवाल उठते हैं। बचे हुए लोग अब इतने भयभीत हैं कि मृतकों के शवों को लेने के लिए गांव लौटने से भी डर रहे हैं।