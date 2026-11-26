रूस और यूक्रेन के बीच हमले जारी हैं। गुरुवार को रूसी हमलों में यूक्रेन के ओडेसा इलाके में 2 लोगों की जान चली गई और एक बच्चे समेत 3 लोग घायल हो गए।

रूस के एक ड्रोन ने कीव में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में आग लगा दी, जिससे 2 निवासी चोटिल हुए।

दूसरी तरफ, सीमा पार रूस के समारा इलाके में हुए एक ड्रोन हमले में एक व्यक्ति मारा गया और बिजली भी गुल हो गई।