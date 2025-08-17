न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट में गोलीबारी में 3 लोगों की मौत, 8 अन्य घायल

अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित एक रेस्टोरेंट में रविवार तड़क हुई सामूहिक गोलीबारी की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर में रखवा दिया। वारदात के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस अब रेस्टोरेंट के CCTV कैमरों की फुटेज के आधार पर आरोपियों का पता लगाने में जुटी है।

गोलीबारी कैसे हुई गोलीबारी की घटना? न्यूयॉर्क पुलिस आयुक्त जेसिका टिश ने बताया कि गोलीबारी की घटना सुबह 3.30 बजे फ्रैंकलिन एवेन्यू स्थित टेस्ट ऑफ द सिटी लाउंज के क्राउन हाइट्स रेस्टोरेंट में हुई थी। आपसी विवाद के बाद गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने कुल 11 घायलों को अस्पताल पहुंचाया था, जिनमें से 2 पुरुषों समेत 3 की मौत हो गई। 8 अन्य का उपचार जारी है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

बरामदगी पुलिस ने मौके से बरामद किए 36 कारतूस के खोल आयुक्त टिश ने बताया कि पुलिस ने मोके से 36 कारतूसों के खोल बरामद किए हैं। इससे संभावना जताई जा रही है कि कई लोगों ने सामूहिक गोलीबारी की थी। मृतकों की उम्र क्रमश: 27, 35 और 38 साल है। टिश ने बताया कि घटना की जांच अभी भी सक्रिय रूप से जारी है। पुलिसकर्मी हत्या के उद्देश्य का पता लगाने और हमलावरों की पहचान करने के लिए काम कर रहे हैं। जल्दी ही आरोपी पुलिस गिरफ्त में होंगे।