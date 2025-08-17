पाकिस्तान में बाढ़ और भूस्खलन से 48 घंटे में 340 लोगों की मौत, बचाव कार्य जारी

पाकिस्तान इस समय कुदरत के कहर बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। उत्तरी पाकिस्तान में पिछले 48 घंटों में भारी मानसूनी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से 340 लोगों की मौत हो गई, जबकि 150 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। बुनेर, स्वात, शांगला, बट्टाग्राम, बाजौर और मनसेहरा समेत कुल 9 जिलों में राहत और बचाव कार्य के लिए 2,000 कर्मचारी लगाए गए हैं। शनिवार को राहतकर्मियों ने मलबे से 63 और शव बरामद किए हैं।

हालात अकेले खैबर पख्तूनख्वा में हुई 324 लोगों की मौत पाकिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के अनुसार, वर्तमान में सबसे बुरी हालत पहाड़ी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की है। यहां सबसे अधिक 324 लोगों की मौत हुई है। बचावकर्मियों को मलबे से शवों को निकालने के लिए जूझना पड़ रहा है। आपातकालीन सेवाओं के प्रवक्ता मोहम्मद सुहैल ने बताया कि बुनेर में सैकड़ों राहतकर्मी अब भी जीवित लोगों की तलाश कर रहे हैं। यह इलाका बारिश और बादल फटने की घटनाओं से जूझ रहा है।

ट्विटर पोस्ट यहां देखें फोटो और वीडियो 🚨 Pakistan Floods



320+ dead after torrential rains & flash floods



Hardest-hit: Buner (157 deaths), Swat, Bajaur, Battagram, Shangla, Mansehra, Gilgit-Baltistan & AJK



Rescue ops hampered by washed-out roads & a crashed aid helicopter#Pakistan #flooding #FloodAlert #DeFi pic.twitter.com/lBXTmvybk3 — GlobeUpdate (@Globupdate) August 16, 2025

मंजर स्थानीय पुलिस अधिकारी ने बताया बाढ़ का भयावह मंजर बुनेर उपायुक्त काशिफ कय्यूम ने बताया कि राहत दल पीर बाबा और मलिकपुरा गांवों से शव निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहां सबसे ज्यादा लोगों की जान गई है। उन्होंने आगे बताया कि बादल फटने के बाद आए तेज बहाव वाले पानी ने सैकड़ों पत्थरों और चट्टानों को अपने साथ लाकर कुछ ही मिनटों में पूरे गांव को तबाह कर गया। कई शव क्षत-विक्षत हालत में पड़े थे। इलाके का पुलिस स्टेशन भी बह गया।

परेशानी बचावकर्मियों को झेलनी पड़ रही है परेशानी सुहैल ने बताया कि खराब मौसम के कारण बचावकर्मियों को बचाव कार्य में बाधा आ रही है। सड़कें बंद होने के कारण आपातकालीन कर्मचारियों को दूर-दराज के इलाकों में पैदल जाना पड़ रहा है और खुद ही खोज और राहत कार्य करना पड़ रहा है। वहीं, कई बचे हुए लोग घर खाली करने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि उनके प्रियजन मलबे में दबे हुए हैं। ऐसे में उन्हें सुरक्षित वहां से निकालना टेढी खीर साबित हो रहा है।