इंडोनेशिया के सेरांग शहर में स्थित फोनुसा अगुंग मूलिया कैंडी फैक्ट्री में एक भीषण आग लग गई है। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 36 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। आग शनिवार दोपहर को लगी थी, जिसके बाद इमारत के कुछ हिस्से ढह गए। जिस वक्त आग लगी, फैक्ट्री के अंदर करीब 60 लोग मौजूद थे। बचाव दल अब भी लापता लोगों की तलाश कर रहा है। हालांकि, घने धुएं और छोटी-मोटी आग की लपटों के कारण बचाव कार्य में काफी मुश्किल आ रही है।