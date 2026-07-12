कनाडा के टोरंटो में गोलीबारी

कनाडा के टोरंटो में सार्वजनिक समारोह के दौरान गोलीबारी, 2 की मौत और कई घायल

लेखन आबिद खान 10:03 am Jul 12, 202610:03 am

क्या है खबर?

कनाडा के टोरंटो शहर में एक सार्वजनिक समारोह के दौरान गोलीबारी का मामला सामने आया है। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कम से कम 3 घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि शनिवार शाम को टोरंटो के वार्षिक साल्सा ऑन सेंट क्लेयर स्ट्रीट फेस्टिवल के पास गोलीबारी हुई। इसके बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया, लेकिन अभी तक हमलावर पुलिस की पहुंच से दूर हैं।