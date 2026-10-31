रूस में यूक्रेन के ड्रोन हमले तेज: ब्रांस्क में 2 की मौत, अहम तेल रिफाइनरी भी निशाने पर

अब यूक्रेन सिर्फ सीमावर्ती इलाकों को ही नहीं, बल्कि अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बना रहा है। समारा में स्थित नोवोकुइबिशेव्स्क तेल रिफाइनरी इसका एक उदाहरण है, जिस पर इस साल फिर हमला किया गया और उसमें आग लग गई। यह रिफाइनरी रूसी सेना के अभियानों के लिए ईंधन मुहैया कराने में बहुत अहम है। इन हमलों के पीछे यूक्रेन का बड़ा मकसद रूस की सैन्य रसद व्यवस्था को ठप करना और युद्ध के लिए उसके संसाधनों को कमजोर करना है।