रूस में यूक्रेन के ड्रोन हमले तेज: ब्रांस्क में 2 की मौत, अहम तेल रिफाइनरी भी निशाने पर
दुनिया
यूक्रेन ने रूस के अंदर एक और ड्रोन हमला किया है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, इस हमले में ब्रांस्क क्षेत्र में 2 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हुए हैं। यह हमला यूक्रेन की तरफ से रूसी जमीन पर हो रहे लगातार हमलों की कड़ी का हिस्सा है। जैसे-जैसे दोनों देशों के बीच संघर्ष बढ़ रहा है, वैसे हमले भी तेज हो रहे हैं।
यूक्रेन ने समारा की नोवोकुइबिशेव्स्क रिफाइनरी को बनाया निशाना
अब यूक्रेन सिर्फ सीमावर्ती इलाकों को ही नहीं, बल्कि अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बना रहा है। समारा में स्थित नोवोकुइबिशेव्स्क तेल रिफाइनरी इसका एक उदाहरण है, जिस पर इस साल फिर हमला किया गया और उसमें आग लग गई। यह रिफाइनरी रूसी सेना के अभियानों के लिए ईंधन मुहैया कराने में बहुत अहम है। इन हमलों के पीछे यूक्रेन का बड़ा मकसद रूस की सैन्य रसद व्यवस्था को ठप करना और युद्ध के लिए उसके संसाधनों को कमजोर करना है।