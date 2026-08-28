ब्रिटेन में ई-बाइक बैटरी का जानलेवा कहर: 18 की मौत, घरों में भी आग का बढ़ता खतरा

लंदन में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, लेकिन मैनचेस्टर और वेस्ट यॉर्कशायर, मर्सीसाइड और एवॉन जैसे इलाके भी पीछे नहीं हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पुरानी या मॉडिफाइड गाड़ियों में अक्सर मिलने वाली खराब या बिना सर्टिफाइड लिथियम-आयन बैटरी इन आग की घटनाओं की मुख्य वजह है।

अधिकारियों ने सभी लोगों से अपील की है कि खरीदते समय UKC या CE मार्क का निशान जरूर देखें। साथ ही, 'बाय सेफ, बी सेफ' अभियान लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता फैला रहा है।