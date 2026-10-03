पाकिस्तान में सितंबर में आतंकी हमलों में हुई 545 मौतें, 9 महीने में हुए 1,232 हमले
पाकिस्तान में 2026 के पहले 9 महीनों में ही 1,232 विद्रोही हमले हुए हैं। हमलों की इस तेज बढ़ोतरी ने पूरे देश में चिंता पैदा कर दी है। इनमें से सितंबर का महीना सबसे मुश्किल रहा, जब 225 हमले हुए और 545 लोगों की जान चली गई। इन हमलों की संख्या पिछले 12 साल में सबसे ज्यादा थी। इनमें से अधिकतर हमले पुलिस और सेना के जवानों को निशाना बनाकर किए गए। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) और इत्तेहाद मुजाहिद्दीन पाकिस्तान (IMP) जैसे संगठन इन हिंसक वारदातों के पीछे रहे हैं।
आधे से ज्यादा हमले बलूचिस्तान में हुए
पूरे देश में हुए कुल हमलों में से आधे से ज़्यादा अकेले बलूचिस्तान में हुए, जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और पहले के जनजातीय इलाकों को भी हिंसक घटनाओं का सामना करना पड़ा है। अगस्त से सितंबर के बीच हमलों में 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जिससे पता चलता है कि हालात जल्द शांत होने वाले नहीं हैं। इधर, पाकिस्तान ने सत्तारूढ़ अफगान तालिबान पर TTP आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाया है। इस वजह से दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है।