पाकिस्तान में सितंबर में आतंकी हमलों में हुई 545 मौतें, 9 महीने में हुए 1,232 हमले

पूरे देश में हुए कुल हमलों में से आधे से ज़्यादा अकेले बलूचिस्तान में हुए, जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और पहले के जनजातीय इलाकों को भी हिंसक घटनाओं का सामना करना पड़ा है। अगस्त से सितंबर के बीच हमलों में 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जिससे पता चलता है कि हालात जल्द शांत होने वाले नहीं हैं। इधर, पाकिस्तान ने सत्तारूढ़ अफगान तालिबान पर TTP आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाया है। इस वजह से दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है।