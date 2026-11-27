इस तेंदुए का नाम पैन बाओ बाओ है, जिसकी उम्र 19 साल है। वह दक्षिण-पश्चिमी चीन के पांझीहुआ चिड़ियाघर में कई सालों से रह रहा है और सभी लोगों का पसंदीदा भी बना हुआ है।

बाओ बाओ पहली बार 2024 में चर्चा में आया था, जब लोगों ने उसके मोटापे पर चिंता जताई थी। इसके बाद कर्मचारियों ने उसे डाइट पर रखने का फैसला किया था, जो नाकाम हुआ और वह फिर सुर्खियों में आ गया।