दुनिया का सबसे लंबा घोड़ा 'ह्यूगो'

मिलिए दुनिया के सबसे लंबे घोड़े 'ह्यूगो' से, इसकी लंबाई जानकर हो जाएंगे हैरान

लेखन अंजली 03:59 pm Sep 10, 202603:59 pm

क्या है खबर?

आमतौर पर शायर नस्ल के घोड़े की लंबाई लगभग 5.5 फीट से 6.3 फीट के बीच होती है, लेकिन इंग्लैंड के नॉर्थम्पटनशायर में रहने वाले ह्यूगो नामक एक घोड़े का नाम 'दुनिया के सबसे लंबे जीवित घोड़े' के तौर पर गिनीज बुक में दर्ज हुआ है। शायर नस्ल के इस घोड़े के मालिक का कहना है कि ह्यूगो की लंबाई अभी और बढ़ सकती है क्योंकि उसकी उम्र अभी छोटी है। आइए ह्यूगो के बारे में विस्तार से जानते हैं।