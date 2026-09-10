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मिलिए दुनिया के सबसे लंबे घोड़े 'ह्यूगो' से, इसकी लंबाई जानकर हो जाएंगे हैरान
दुनिया का सबसे लंबा घोड़ा 'ह्यूगो'

मिलिए दुनिया के सबसे लंबे घोड़े 'ह्यूगो' से, इसकी लंबाई जानकर हो जाएंगे हैरान

लेखन अंजली
Sep 10, 2026
03:59 pm
क्या है खबर?

आमतौर पर शायर नस्ल के घोड़े की लंबाई लगभग 5.5 फीट से 6.3 फीट के बीच होती है, लेकिन इंग्लैंड के नॉर्थम्पटनशायर में रहने वाले ह्यूगो नामक एक घोड़े का नाम 'दुनिया के सबसे लंबे जीवित घोड़े' के तौर पर गिनीज बुक में दर्ज हुआ है। शायर नस्ल के इस घोड़े के मालिक का कहना है कि ह्यूगो की लंबाई अभी और बढ़ सकती है क्योंकि उसकी उम्र अभी छोटी है। आइए ह्यूगो के बारे में विस्तार से जानते हैं।

लंबाई

कितनी है ह्यूगो की लंबाई?

ह्यूगो की लंबाई 199 सेंटीमीटर (लगभग 6.5 फीट) तक पहुंच चुकी है।

गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स ने बताया कि 4 साल के ह्यूगो की लंबाई की जांच अधिकारिक तौर पर एक पशु चिकित्सक ने की थी और उन्होंने सही माप के लिए ह्यूगो की लंबाई को बिना नाल (घोड़े के पैरों पर लगने वाली धातु की प्लेट) के मापा था।

ह्यूगो के मालिक ब्रेट मास्टर्स ने बताया कि ह्यूगो एक फाइव स्टार लाइफस्टाइल जीता है।

लाइफस्टाइल

एक फाइव स्टार लाइफस्टाइल जीता है ह्यूगो

ब्रेट ने बताया कि ह्यूगो की देखभाल काइरोप्रैक्टर, डेंटिस्ट, पशु चिकित्सक और मालिश करने वाले विशेषज्ञ करते हैं।

जहां काइरोप्रैक्टर हाथों के दबाव से ह्यूगो की रीढ़ की हड्डी, जोड़ों और तंत्रिका तंत्र की जांच करता है, वहीं हर 6 महीने में डेंटिस उसके मुंह की जांच करता है।

इसके अतिरिक्त मालिश वाला ह्यूगो की रोजाना मालिश करता है और पशु चिकित्सक भी हर हफ्ते उसके पूरे शरीर की जांच करता है क्योंकि उसकी ग्रोथ प्लेट्स बहुत ज्यादा एक्टिव है।

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बयान

बहुत शांत स्वभाव का घोड़ा है ह्यूगो- ब्रेट

ब्रेट ने यह भी बताया कि ह्यूगो को कई तरह के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं और उसके खाने-पीने का भी खास ध्यान रखा जाता है।

ब्रेट ने आगे कहा, "जब भी वह बाहर निकलता है तो लोग रुक-रुककर उसका वीडियो बनाते हैं। यहीं नहीं मैं ह्यूगो को कई प्रदर्शनों में भी ले जाता हूं और अब वह लोगों को अपनी पीठ पर बिठाकर सवारी कराना भी सीख रहा है। वह एक शांत स्वभाव का घोड़ा है।"

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अन्य रिकॉर्ड

दुनिया का सबसे छोटा घोड़ा है 'पुमुकेल'

जर्मनी में रहने वाले पुमुकेल नामक घोड़े की लंबाई महज 52.6 सेंटीमीटर (21.1 इंच) है।

पुमुकेल सभी की नजरों में तब आया जब वह जर्मन टीवी शो 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स- डाइ ग्रोस शो डेर वेल्ट्रेकोर्डे' में एक आकर्षक सहायक के तौर पर गिनीज सर्टिफिकेट्स वितरित करने के लिए स्टेज पर आया था।

तब से पुमुकेल स्टार बन गया और अब उसके नाम एक विश्व रिकॉर्ड भी है।

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