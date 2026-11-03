5 महीने की बच्ची ने बनाया विश्व रिकॉर्ड

पश्चिम बंगाल: 5 महीने की नन्हीं बच्ची ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, पहचाने 12 फ्लैशकार्ड

लेखन सयाली 10:42 am Nov 03, 202610:42 am

क्या है खबर?

जिस उम्र में बच्चे घिसटकर चलना शुरू करते हैं, उस उम्र में पश्चिम बंगाल की एक नन्हीं-सी बच्ची ने विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिखाया है। महज 5 महीने की उम्र में इस बच्ची ने ऐसा कमाल कर दिखाया कि पूरी दुनिया दंग रह गई है। अभी बच्ची ने बोलना तक नहीं सीखा है, लेकिन उसका नाम विश्व रिकॉर्ड की किताब में दर्ज हो गया है। दरअसल, बच्ची ने सबसे छोटी उम्र में 12 काले-सफेद फ्लैशकार्ड पहचानने का रिकॉर्ड बनाया है।