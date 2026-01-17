मालिक की मौत से अनजान कुत्ता रोज करता है उनके लौटने का इंतजार, भावुक करेगी कहानी
क्या है खबर?
यह तो सभी ने सुना है कि कुत्ते सबसे वफादार पालतू जानवर होते हैं। हालांकि, चीन के एक कुत्ते ने इस बात को एक बार फिर सच साबित कर दिखाया है। यह कुत्ता अपने मालिक से इतना प्यार करता था कि उनकी मौत के बाद भी रोज उनका इंतजार करता है। वह मालिक के देहांत से अनजान है और हर दिन उनके घर के बाहर इस आस में बैठा रहता है कि वह निकलेंगे और उसे ढेर सारा प्यार करेंगे।
मामला
हाचि की याद दिला रहा यह वफादार कुत्ता
यह कहानी आह वांग नाम के कुत्ते की है, जो जापान के हाचि की याद दिला रही है। इसे सुनकर लोगों की आखें नम हो रही हैं और वे वांग को प्यार भेज रहे हैं। यह कुत्ता शंघाई के बाओशान जिले में रहता है और स्थानीय लोगों का चहीता है। 6 जनवरी को वह अचानक गायब हो गया था और चिंतित लोगों ने अधिकारियों को सूचित किया था। इसके बाद जो हुआ, उसने सभी को भावुक कर दिया।
वांग
वांग को आज भी है मालिक से मिलने की आस
वांग एक दशक से गाओ नाम के एक व्यक्ति के साथ रहा करता था। अचानक बीमार पड़ने की वजह से 11 दिसंबर को गाओ ने दम तोड़ दिया था। तभी से हर दिन वांग गाओ के घर के बाहर बैठा रहता है। उसने मालिक से बिछड़ने के दुख में खाना-पीना तक छोड़ दिया है। सर्दी हो या धूप, वह दरवाजे पर आखें टिकाए बैठा रहता है कि कभी तो वह खुलेगा और गाओ उससे मिलेंगे।
स्थानीय लोग
स्थानीय लोगों ने बताई कुत्ते की हालत
वांग के दर्द को कम करने के लिए स्थानीय लोगों ने कई बार उसे गले लगाने की कोशिश की। हालांकि, वह उनकी आहट सुनते ही भाग जाता था, क्योंकि उसे केवल गाओ की जरूरत थी। एक व्यक्ति ने बताया "6 को बारिश हुई और बिजली चमकी। तापमान गिरकर 2 डिग्री हो गया। हमने कई बार देखा, लेकिन वांग वापस नहीं आया।" लोगों को लगा कि वह मालिक की जुदाई के दुख में मरने के लिए शांत जगह खोजने निकला था।
तलाश
इस हाल में मिला था लापता कुत्ता
जब वांग के लापता होने की खबर सोशल मीडिया पर फैली तो ज्यादा लोग उसकी तलाश में जुट गए। आखिरकार, 8 जनवरी को एक महिला ने उसे घास के पीछे छिपे देखा। महिला ने बताया, "उसका शरीर कांप रहा था और वह उदास लग रहा था। उसकी आखों से आंसू बह रहे थे।" इसके बाद उसे आवासीय समिति कार्यालय ले जाया गया, जहां उसने इतने दिनों बाद पहली बार खाना खाया। कुछ देर झिझकने के बाद उसने 10 सॉसेज खाए।
वांग
मानसिक रूप से बीमार है कुत्ता
शंघाई जिएगे पेट एनिमल गार्डन के मैनेजर चेन जी ने बताया, "वांग अपने मालिक की मौत की वजह से मानसिक तौर पर बीमार है।" उसे निगरानी में रखा गया है और उसकी जांच भी करवाई जा रही हैं। हुआंग नाम के एक व्यक्ति ने उसे गोद लेने की इच्छा जताई है और उसे एक खुशहाल जीवन देना चाहते हैं। उन्होंने कहा, "मैं गाओ के घर के पास ही रहता हूं और पहले भी वांग के साथ खेलता था।"