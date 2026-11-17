यूरोप: इंसानी गुलेल से आसमान में उछाले गए 2 एथलीट, बना नया विश्व रिकॉर्ड

लेखन सयाली 11:58 am Nov 17, 202611:58 am

क्या है खबर?

आपने बचपन में गुलेल से कंचों-पत्थरों को जरूर उड़ाया होगा। हालांकि, क्या आपने कभी इंसान को आसमान में उछालने वाली गुलेल के बारे में सुना है? ऐसी विशाल गुलेल की मदद से यूरोप में 2 एथलीट को रेडबुल कंपनी ने आकाश में लॉन्च किया, जिससे एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम हो गया है। ये दोनों एथलीट 110 मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से हवा में उछले, जिससे इनका नाम सीधा गिनीज बुक में दर्ज हो गया है।