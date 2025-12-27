2025 में इन 5 सितारों ने अपने नाम दर्ज किए अनोखे रिकॉर्ड, बढ़ी लोकप्रियता

यह साल दुनियाभर के कई सितारों के लिए सफलता भरा रहा है। 2025 में न केवल तमाम फिल्में लोकप्रिय रहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समेत भारतीय सितारों ने भी दुनियाभर में अपना नाम रौशन कर दिखाया। इन सिलेब्रिटीज ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के जरिए नए विश्व रिकॉर्ड कायम किए और अपनी लोकप्रियता को और भी बढ़ा लिया। आइए आज 5 सितारों के बारे में जानते हैं, जो इस साल विश्व रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहे हैं।

#1 शाहरुख खान शाहरुख खान केवल बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के बादशाह बन गए हैं। जी हां, उन्हें इस साल दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता की उपाधि दी गई है। वह 'हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025' जैसी सूचियों में शीर्ष पर हैं। उनकी संपत्ति 12,490 करोड़ है। वह फिल्मों, विज्ञापनों, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट में निवेश और अपनी IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के जरिए कमाई करते हैं और बड़ा नाम बना पाए हैं।

#2 प्रियंका चोपड़ा प्रियंका चोपड़ा सालों से हॉलीवुड में देश का नाम रौशन कर रही हैं। वह कई सालों से बॉलीवुड से दूर भी थीं, लेकिन उनकी शानदार वापसी से उन्हें नया रिकॉर्ड कायम करने में मदद की है। उनकी नई फिल्म 'वाराणसी' के लिए उन्हें 30 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसके बाद वह वर्तमान में बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्री बन गई हैं। इससे उन्होंने बॉलीवुड की अन्य अभिनेत्रियों के लिए भी बेंचमार्क तय कर दिया है।

#3 टेलर स्विफ्ट टेलर स्विफ्ट के नाम पहले ही कई विश्व रिकॉर्ड दर्ज हैं। हालांकि, उन्होंने इस साल भी नए रिकॉर्ड कायम करके गिनीज बुक में जगह बनाई। उनकी नई एल्बम 'द लाइफ ऑफ ए शोगर्ल' ने स्पॉटीफाई का 2025 का एक दिन में स्ट्रीमिंग का रिकॉर्ड तोड़ा और साल की सबसे सर्टिफाइड एल्बम बन गई। उन्होंने एक हफ्ते में सबसे ज्यादा विनाइल रिकॉर्ड बेचे और 10 करोड़ RIAA-सर्टिफाइड एल्बम बेचने वाली पहली गायिका बनीं। उनके पॉडकास्ट ने भी यूट्यूब पर रिकॉर्ड बनाया।

#4 टॉम क्रूज टॉम क्रूज हॉलीवुड के सबसे मशहूर अभिनेताओं में से एक हैं, जो अपने स्टंट्स के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर अपने स्टंट के जरिए उन्होंने नया विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। इस साल क्रूज ने 'किसी व्यक्ति द्वारा जलते हुए पैराशूट से सबसे ज्यादा छलांग लगाने' का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने 'मिशन: इम्पॉसिबल-द फाइनल रेकनिंग (2025)' के एक सीन के लिए 16 बार जलते हुए पैराशूट पहनकर हेलीकाप्टर से छलांग लगाई थी।