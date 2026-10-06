टेक्सास का 70,000 से ज्यादा ड्रोन वाला एरियल शो (तस्वीर: GBWR)

70,000 से ज्यादा ड्रोन से जगमगा उठा टेक्सास का आकाश, एरियल शो ने तोड़े विश्व रिकॉर्ड

लेखन सयाली 03:34 pm Oct 06, 202603:34 pm

क्या है खबर?

ड्रोन छोटे आकार के उड़ने वाले रोबोट होते हैं, जिन्हें दूर से नियंत्रित किया जाता है। इसकी मदद से टेक्सास में 2 नए विश्व रिकॉर्ड कायम किए गए हैं। दरअसल, अमेरिका के टेक्सास के ब्लू रिज में 3 रात कमाल के एरियल शो हुए। इसमें 70,000 से ज्यादा ड्रोन के जरिए तरह-तरह की खूबसूरत एरियल तस्वीरें आकाश में उकेरी गई। यह जगमगाता हुआ सुंदर नजारा देखने लायक था। आइए इन रिकॉर्ड के बारे में विस्तार से जानते हैं।